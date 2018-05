Dieb (15) lieferte sich wilde Jagd mit Polizei

Auch quergestellter Streifenwagen hielt Jugendlichen nicht auf

Um ihn an der weiteren Flucht zu hindern, positionierten Beamte einen Streifenwagen quer zur Fahrbahn in der Breitenfurter Straße. Der Teenager wich jedoch teilweise auf den Gehweg aus und fuhr einfach weiter. In der Eckartsaugasse, einer Sackgasse, war dann für den 15-Jährigen Endstation.