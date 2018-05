Mit den Bären in freier Wildbahn

Eines vorweg: Ein Enduro-Fully braucht man nicht, wenn man genussvoll um den Millstätter See radeln will. Aber es macht einfach riesig Spaß, vollgefedert unterwegs zu sein. Elisa fühlt sich im Sattel sofort wohl und tritt in die Pedale: „Woohoo! Das Teil geht ja richtig ab.“ Unser erstes Ziel ist der tolle Bikepark in Seeboden, der ideal ist, um den Bären näher kennen zu lernen. Gekonnt manövriert Elisa das Enduro-Fully durch die Steilwandkurven, balanciert über Elemente aus Holz und probiert den einen oder anderen Sprung aus. Auch beim E-Motions-Festival, das diese Woche, vom 11. bis 13. Mai am Millstätter See stattfindet, sollen Biker die Möglichkeit erhalten, hier die neuesten Modelle von Haibike, Riese&Müller, KTM und viele mehr ausführlich Probe zu fahren, bevor es zu den Trails in die Nockberge geht.