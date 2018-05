Oberösterreicher landen am häufigsten im Spital

Weniger Ärzte auch in den Spitälern

Allerdings ist Oberösterreich auch nicht mit Medizinerreichtum in den so „anziehenden“ Spitälern gesegnet: Mit 212 Krankenhausärzten je 100.000 Einwohnern gehört unseres zu den schlechter ausgestatteten Bundesländern; der Österreichwert liegt bei 236,9.