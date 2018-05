Gewinnt mit City4U Gutscheine vom Q19!

Der Zehner Einkaufsgutschein im Wert von je € 10,- ist in allen Q19 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben gültig.

Und er kann noch viel mehr. Der Gutschein erfüllt alle Wünsche in insgesamt 12 der besten Shopping-Center in ganz Österreich. Damit ist der Zehner immer das richtige Geschenk und zaubert garantiert jedem Menschen ein Lächeln ins Gesicht.