Salamandern auf der Spur

Kärntens Berge und Wälder haben Franz Moser immer schon begeistert, denn als Bergwächter, Förster sowie Lehrer in der forstlichen Ausbildungsstätte in Ossiach war die Natur auch sein Arbeitsplatz. Den „Krone“-Lesern will der 65-Jährige den Schluchtweg vorstellen, der von Ossiach (Fischerstüberl) hinauf zum Tauernteich führt. „Heuer haben wir den Schluchtweg saniert. Er gehört ja als Teilabschnitt zum Alpe-Adria-Trail“, so der Obmann der Nachbarschaft Ossiach, ein gemeinnütziger Verein, der sich für das Kultur- und Dorfleben einsetzt: „Zehn Flüchtlinge, die bei uns im Ort untergebracht sind, haben uns dabei geholfen.“ Der Weg führt entlang eines kleinen Bächleins. Holzstufen sowie kleine Brücken erleichtern den Aufstieg, und immer wieder - vor allem nach dem Regen - sind zahlreiche Feuersalamander zu beobachten. Moser: „Doch dann ist auch Vorsicht geboten, weil die Steine rutschig sein können.“ Nach gut 400 Höhenmetern und eineinhalb Stunden hat man den Tauernteich erreicht. Eine wunderschöne Wanderung.