Mit den E-Bikes rund um den Millstätter See radln

Die Biker sind los! Kommendes Wochenende wird es am Millstätter See nämlich nur so von Radfahrbegeisterten wimmeln. Auf dem EXPO-Gelände beim Millstätter Badehaus werden bis zu 35 Hersteller von E- Bikes ihre Modelle präsentieren. Neben den Testfahrten bieten ausgebildete Guides ihre Hilfe an und begleiten Interessierte auf den verschiedenen Strecken um den See und auf den Trails. Die kleinen Radler erwartet ein abwechslungsreicher Kärntnermilch-Kinderrad-Parcours. Neben zahlreichen Seeterrassen finden Gäste auch einen „Street-Food-Market“ mit vielseitigen internationalen Köstlichkeiten.