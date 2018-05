Sarah Jessica Parker: Schwerer Botoxunfall

Als Carrie Bradshaw in „Sex and the City“ ist Sarah Jessica Parker zur Ikone von Millionen von Frauen geworden. Bei der Met Gala in New York, zu der „Vogue“-Chefin Anna Wintour am Montagabend lud, zog die 53-Jährige aber nicht nur mit ihrem extravaganten Outfit alle Blicke auf sich. Vor allem ihr Gesicht warf einige Fragen auf.