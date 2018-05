Pistole gezückt und abgedrückt: Täter ist erst 16!

Fahndungserfolg für die Polizei in Innsbuck: Einer jener beiden Männer, die am vergangenen Samstag am helllichten Tag einen Mann nach einem Raub mit einer Pistole bedrohten und auch abdrückten, konnte ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen erst 16-jährigen Somalier. Er sitzt in Untersuchungshaft.