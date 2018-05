Ferguson aus Koma erwacht! Er spricht zur Familie

Es waren Tage des Bangens um Alex Ferguson, der am Montag aus dem Koma erwacht ist. Jetzt bestehen Chancen auf seine vollständige Heilung, meinen die Ärzte, die aber immer noch darauf hinweisen: „Ferguson braucht eine lange und intensive Pflege, um sich vollständig zu erholen.“ Am Montag konnten seine Ehefrau Cathy und weitere Familienmitglieder und Freunde einige Minuten mit ihm am Krankenbett reden.