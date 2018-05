Tesla-Boss Elon Musk: Das ist seine neue Freundin!

Das Motto der exklusiven Mode-Gala, bei der Geld für die Modeabteilung des Museums gesammelt wird, lautete „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination“, also „himmlische Körper und katholische Fantasien“. Das Outfit der Sängerin für das Event habe der Entrepreneur mitentworfen, berichtet die „New York Post“. „Sie saßen beim Abendessen zusammen und machten eine Skizze, dann holten sie Künstler und Designer, um es zum Leben zu erwecken.“ Musk selbst zollte dem Motto mit einem Priesterkragen Tribut.