Nach der Trennung kam die Musik

13 Songs finden sich auf dem Album (erschienen bei O-Tone), das den melancholischen Grundton von Sawoffs Piano und die klabauterhafte Leichtigkeit von Meinharts Vibraphon in diversen Mischverhältnissen vereint: Mal ist das Resultat näher am Pop, mal am Jazz und dann wieder voller experimenteller Klänge: „Recreational Hunting“ etwa ist ein wummerndes Lamento, „Piano“ eine freche Liebeserklärung, „We’ll Laugh Until We Cry“ eine düster-smoothes Soulstück und „Highlands“ ein packendes Klangexperiment. Über all dem thront mit „Faith, Hope and Love (or Desperation)“ eine herzzerreißende Trennungsballade.