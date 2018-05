Initiative „Zeig Schnauze“ startete mit Vernissage

Für jedes Foto, Like, Share und jeden Kommentar spendet Purina schlussendlich einen gefüllten Futternapf an den Verein Animal Care Austria, das Tierheim Parndorf, den TSV Purzel&Vicky, das Tierheim Pfotenhilfe Lochen, das Tierheim Bruck a.d. Leitha und das TierQuarTier Wien. Gisèle Mugny, Marketing Managerin Purina PetCare Österreich, versteht es als gesellschaftliche Verantwortung jene Hunde, Katzen und Tiereinrichtungen zu unterstützen, die Hilfe brauchen: „Durch unseren Fokus auf Forschung und Entwicklung ist es uns wichtig, mit kreativen Spendenaktionen auf den Tierschutz aufmerksam zu machen. Danke an alle Unterstützer, welche die Initiative „Zeig Schnauze" von Beginn an begleitet haben.“ Anna Weihmann, Brand Managerin Purina PetCare Österreich, freut sich mit der „Zeig Schnauze"-Vernissage auf die diesjährige Purina-Initiative aufmerksam zu machen: „Jeder Unterstützer unserer Initiative trägt aktiv zum Wohl von Tieren bei. Helfen war noch nie so einfach und schafft Freunde fürs Leben!“