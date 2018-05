Polizei warnt vor neuer Porno-Betrugsmasche

Betrügerische Mails auch in Österreich unterwegs

Ähnlich geartete Mails kursieren auch in Österreich. In einer - allerdings englischsprachigen - E-Mail an krone.at (Bild unten) behauptet ein vermeintlicher Japaner, mithilfe eines „Virus“ kompromittierendes Filmmaterial gesammelt zu haben. Wer das angebliche Video zerstören wolle, solle binnen 30 Stunden 250 Euro in Bitcoin überweisen - andernfalls werde die Aufnahme an Online-Kontakte weitergeleitet.