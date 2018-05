Verkehrsreferent hält an Umfahrung durch Linz fest

Bester Schutz für Anrainer

„Der Großteil des Transitverkehrs von Prag in den Süden führt auf die Pyhrnautobahn oder nach Westen Richtung München. Jene Prager, die in den Großraum Wien fahren, wählen bereits in Tschechien die Autobahn Richtung Brünn“, so Steinkellner. Dass der Verkehr durch sensibles Gebiet rollen würde, ist dem Verkehrslandesrat bewusst: „Eine Tieflage, eine Untertunnelung oder Einhausung sind ein Gebot der Stunde.“