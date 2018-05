Eta-Aquariiden sorgen für prächtige Sternschnuppen Kopieren

Oft auffallend lange Meteorbahnen

Weil die Eta-Aquariiden in einem flachen Winkel in die Erdatmosphäre eintreten, erscheinen ihre Meteorbahnen oft auffallend lang. Sie gehen auf Staubreste des berühmten Halleyschen Kometen zurück, der zuletzt im Jahr 1986 in Erdnähe kam. Ihr Name rührt von der lateinischen Bezeichnung des Sternbildes Wassermann (lateinischAquarius) her, aus dem sie zu kommen scheinen.