Hier „frisst“ glühende Lava ein Auto auf

Die Eruption des Kilauea hatte laut der US-Erdbebenwarte USGS am 30. April begonnen. Am Donnerstag waren durch einen ersten Riss erstmals Lava, Rauch und Asche ausgetreten. Außerdem gab es mehrere Erdbeben, die leichtere Schäden an Straßen auf Big Island, der größten Insel Hawaiis, verursachten und vorübergehend für Stromausfälle sorgten. Auf der zu den USA gehörenden Inselgruppe liegen gleich mehrere Vulkane, der Kilauea ist einer der aktivsten der Welt. Brechen die für Hawaii typischen Schildvulkane aus, kann Lava nicht nur aus dem Krater fließen, sondern auch durch unterirdische Risse an anderen Stellen an die Oberfläche treten.