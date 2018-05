eSport geht mit Roadshow auf große Österreich-Tour

Erst vor vier Wochen feierte das eSports Festival erfolgreich in Wien Premiere. Mit einer ausverkauften LAN-Party, der größten Live-Bühne und dem erfolgreichsten Twitch Stream in der österreichischen Geschichte setzte das Event ein lautes Zeichen für den eSport. Mit der „Road to #ESF19“ soll jetzt österreichweit für den eSport geworben werden.