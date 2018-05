Stimmanalyse soll Täter künftig besser überführen

Entführer per Sprachanalyse überführt

Für Aufsehen hatte zuletzt die Festnahme des mutmaßlichen Entführers des Unternehmersohns Markus Würth gesorgt. Knapp drei Jahre nach der kurzzeitigen Entführung Würths in Hessen nahm die Polizei im März einen 48-jährigen Tatverdächtigen in Offenbach fest. Aufgrund einer Tonbandaufzeichnung seiner Stimme war zuvor ein Täterprofil erstellt und in der Öffentlichkeit nach ihm gefahndet worden. Auf die Spur kamen die Ermittler dem Mann durch den Hinweis einer Zeugin. Sprachexperten bestätigten schließlich, dass er der gesuchte Tatverdächtige war. Auf Grundlage eines Sprachgutachtens wurde Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Entführer erlassen.