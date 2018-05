Polizei fahndet nach zwei Räubern

Die Mitarbeiterin versuchte daraufhin den zweiten Tatverdächtigen, in dessen Tasche sie die gestohlene Ware sehen konnte, an der Flucht zu hindern. Als dieser Richtung Ausgang eilte, hielt sie ihn am Riemen seiner Umhängetasche fest und wurde bis einige Meter vor das Geschäft mitgezogen. Vor dem Geschäft drehte sich der Mann plötzlich zu ihr um und schlug der Frau gegen die Schulter, weshalb sie die Tasche loslassen musste. Beide Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Stadion Klessheim. Die sofortige Fahndung verlief bis dato negativ.