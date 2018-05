Stalker zückte vor der Polizei ein Messer

Im Vorfeld hatte der Mann seine Ex immer wieder persönlich anzutreffen versucht und sie mittels WhatsApp gestalkt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten beim Wohnhaus der 39-jährigen Flachgauerin unterstrich er seine Drohung gegen die Frau mit einem mitgeführten Messer, welches er unvermittelt aus seiner Jacke zog. Den einschreitenden Polizisten gelang es, dem Mann das Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 12 Zentimetern abzuringen und ihn vorläufig festzunehmen. Bei der Festnahme wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt und zur Erstversorgung in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Festnahme und Einlieferung des 59-Jährigen in die Justizanstalt Puch-Urstein an.