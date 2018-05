Irre! Iniesta-Wechsel nach China offenbar geplatzt

In der Geschichte rund um Barcelona-Kapitän Andres Iniesta kam jetzt überraschend die Wende: Der Mittelfeld-Regisseur hätte nach China wechseln sollen, nun ist dieser Wechsel aber offenbar geplatzt. Wie der chinesische Fußballklub Chongking Dangdai Lifan in einer Aussendung (unten im Bild) mitteilte, sei der Verein noch an Iniesta interessiert, jedoch soll der Spanier nicht als Spieler, sondern in einer anderen Funktion zum Klub kommen.