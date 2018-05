Wacker verlängerte Vertrag mit Kapitän Freitag

Der voraussichtliche Bundesliga-Aufsteiger FC Wacker Innsbruck hat Kapitän Christoph Freitag ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Der Mittelfeldspieler aus der Steiermark wird damit eine vierte Saison in der Tiroler Landeshauptstadt verbringen. „Das Projekt Bundesliga als Kapitän in Angriff zu nehmen, ist für mich eine schöne Herausforderung“, sagte der Fußball-Profi laut einer Aussendung.