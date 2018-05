Fast fix! Lucien Favre kickt Peter Stöger raus

Dann war es nur noch einer: Vor einem Monat stand noch eine lange Liste an Trainern für den BVB zur Auswahl. Mittlerweile kann es nur noch einen geben: Lucien Favre. Der Schweizer im Dienste von OGC Nice soll, trotz seines bis 2019 weiterlaufenden Vertrages, der neue Dortmund-Coach werden. Das bestätigen mittlerweile mehrere Medienberichte, und zudem ein Versprecher von Sebastian Rode in einem SKY-Interview, in der er von Stögers Abgang sprach.