Glücksbringer für Ligaverbleib

Da war doch mal was? Richtig, für den früheren Salzburgligisten Leogang lief es immer dann gut, wenn Max Mariacher Trainer war. Ab 2005 gelang unter ihm der Durchmarsch von der 1. Klasse in die vierte Liga, 2011 sprang der nun 52-Jährige am Saisonende ein, als das Team mit Bullen-Sportchef Christoph Freund und Mariacher-Filius Markus im Abstiegskampf steckte. Am letzten Spieltag jubelte man über die Rettung (siehe Bild) in Henndorf.