Keine Regierung: Jetzt steht Italien vor Neuwahlen

Italien: Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio (li.) hatte versucht, mit der Lega eine Regierung zu bilden, konnte sich jedoch nicht mit deren Chef Matteo Salvini (re.) einigen. Am Wochenende schien erneut eine Annäherung in Sicht, doch die letzten Gespräche mit Staatspräsident Sergio Mattarella (Mitte) am Montag brachten erneut keinen Fortschritt.

Bild: AP, AFP, krone.at-Grafik