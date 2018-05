Paraguay will Botschaft nach Jerusalem verlegen

Paraguay und die USA wollen in der kommenden Woche ihre Botschaften in Jerusalem eröffnen. US-Präsident Donald Trump wird im Gegensatz zu Cartes allerdings nicht an der Einweihung der US-Botschaft am 14. Mai in Jerusalem teilnehmen. Das geht aus der am Montag vom Weißen Haus veröffentlichten Liste der US-Regierungsteilnehmer an der Zeremonie hervor. Angeführt wird die Delegation vom stellvertretenden Außenminister John Sullivan.