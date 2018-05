50.000 Kubikmeter Fels donnerten vom Hohen Göll

Das Hohe Brett, ein Berg im Göllmassiv im Tennengau, war heute Schauplatz eines großen Felssturzes: Etwa 50.000 Kubikmeter Gestein sind in rund 1800 Metern Seehöhe ausgebrochen und in Richtung Bluntautal bzw. Obere Jochalm die Tiefe gestürzt. Die Felsmassen haben sich in zwei Stränge geteilt und sind dann rund 400 Meter tiefer liegen geblieben. „Für den Wanderweg zum Stahlhaus besteht keine Gefahr“, gibt Landesgeologe Gerald Valentin heute nach einer Besichtigung Entwarnung.