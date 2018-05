Muttertagsaktion von Lidl sorgt für Shitstorm

Am Sonntag ist Muttertag: Die Supermarktkette Lidl nimmt dies in Deutschland zum Anlass, ausgewählte Produkte in einem Prospekt zu bewerben. Weil der Handelskonzern das Angebot aber ausgerechnet auf Nähmaschinen, Staubsauer und Bügeleisen reduziert, tobt im Netz ein Shitstorm.