20-jähriger Bursche starb an einer Überdosis

Bereits am 5. Mai ist ein 20-Jähriger tot in seiner Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land aufgefunden worden. Aufgrund der vorerst unbekannten Todesursache und des Umstandes, dass in der Wohnung geringfügige Suchtmittel und eine unbekannte Substanz vorgefunden wurden, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion des Leichnams an. Diese ergab als Todesursache eine Suchtmittelintoxikation. Der Bursche ist damit der bereits sechste Drogentote 2018 in Kärnten.