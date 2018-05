So werden Migranten in Schweden aufgeklärt

Es gibt insgesamt elf Animationsfilme mit Titeln wie „Lust und Vergnügen“, „Weibliche Genitalien“, „Schmerzen beim Geschlechtsverkehr“ oder „Geburt“. Doch auch andere Themen werden anhand von Grafiken leicht verständlich behandelt: So geht es in einem Video um weibliche Genitalverstümmelung und Frauenrechte in Europa.