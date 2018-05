Die Königin der Instrumente wird generalsaniert

Starorganistin zur Einweihung

Die künftige „Königin der Instrumente“ wird mit modernster Technik ausgestattet: „Wir machen das Haus damit nicht nur zum Brucknerzentrum, sondern können Wettbewerbe durchführen und Starorganisten einladen“, so Dietmar Kerschbaum. Die neue „Bruckner-Orgel“ wird erstmals am 10. September bei einem Konzert mit Iveta Apkalna von der Elbphilharmonie in Hamburg erklingen.