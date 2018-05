Klagenfurt zittert ums ÖFB-Cupfinale

28.000 Grazer Fans bejubelten vor acht Jahren den Cupsieg von Sturm Graz im Wörthersee-Stadion. Ähnlich groß wird der Ansturm am Mittwoch sein, wenn die „Blackies“ auf Doublesieger Salzburg treffen. Unklar ist, ob das Finale auch in Zukunft in Klagenfurt stattfinden wird. Die Stadt steht vorerst ohne Vertrag da.