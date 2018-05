Stoff für Geschichtenerzähler

Seine Liebe zu indonesischen Textilien hat Haio Harms seinem Urgroßvater zu verdanken. „Er war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf einer holländischen Tabakplantage in Sumatra beschäftigt. Nachdem er 1890 nach Europa zurückkehrte, und sich im Garten nur mit einem bunten Tuch um die Hüften zeigte, waren viele über den Mann im Wickelrock sicher verwundert. Allerdings sind diese feinen Tücher mit einprägsamen Mustern seither Teil unseres Familieninventars und schmückten eben nicht nur das Mobiliar“, erzählt Harms, der später selbst im Textilfaserbereich u.a. der Lenzing AG arbeitete, und seit einem mehrjährigen Aufenthalt in Java und unzähligen Reisen Herr einer umfangreiche Sammlung von sogenannten „Songkets“ ist.