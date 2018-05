Massiver Anstieg bei Privatkonkursen in Kärnten

Während 2017 in Kärnten insgesamt 466 Verfahren eröffnet wurden, verzeichnen die Kreditorenschützer bereits in den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres 246. „Dieser Anstieg liegt vor allem daran, dass viele Schuldner ihr Verfahren verzögert haben, um in die neue, für sie vorteilhafte, Regelung zu fallen“, so Arno Ruckhofer vom AKV Kärnten. Durch die Novelle wurde unter anderem das Abschöpfungsverfahren von sieben auf fünf Jahre verkürzt sowie die zehnprozentige Mindestquote beseitigt.