Männliche Kindergärtner werden dringend gesucht!

„Vor allem für Buben ist es wichtig, sich in der frühen Bindungs- und Erziehungsphase an einen männlichen Pädagogen wenden zu können“, verweist Landeshauptmann Peter Kaiser auf diverse Studien. Aber besonders auch für Kinder, die ohne männliche Bezugsperson aufwachsen, spiele ein Mann in der Pädagogik eine wichtige Rolle. „Kindererziehung ist eine gemeinsame Sache von Frau und Mann. Das sollte sich auch im Alltag widerspiegeln“, so Kaiser.