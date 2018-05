Unwetter in Ankara - Flut reißt Fahrzeuge mit

Flutartige Regenfälle

Einwohner und Behörden begannen am Sonntag mit den Aufräumarbeiten. In den nächsten Tagen rechnet das Meteorologische Institut in Ankara allerdings weiter mit starken Regenfällen. Das Institut warnte zudem vor starken Gewittern und flutartigem Regen in der Millionenmetropole Istanbul und der Küstenstadt Izmir.