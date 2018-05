Landtag beschließt Pflegereform

Grünen-Abgeordnete Sandra Krautwaschl stellte an Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ) folgende Frage: „Wann und mit wem werden Sie die Ergebnisse der Studie über die Auswirkungen eines autofreien Tages oder einer Citymaut auf die Luftqualität in Graz der Öffentlichkeit offiziell vorstellen?“ Es ging also wieder um das leidige Feinstaubthema. Landesrat Lang betonte - sehr zum Ärger der Grünen - , dass die Studie erst Ende Mai/Anfang Juni präsentiert werde.