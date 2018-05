Golowkin: Der K.o.-König schlägt wieder zu!

Der russische K.o.-König Gennadi Golowkin gewann mit seinem 34 K.o. gegen den Armenier Vanes Martirosyan (36) und bestätigte seine glänzende Form (38-0-1, 34 K.o.) Der 36-jährige Mittelgewichtler besiegte am Wochenende Martirosyan (36-4-1, 21 K.o.) im Stubhub Center in Carson, Kalifornien durch diesen sehenswerten Knockout bereits in der 2. Runde. Es war Golowkins 20. erfolgreiche Titelverteidigung im Mittelgewicht, womit er den Rekord von Bernard Hopkins einstellte und momentan drei Weltmeister-Gürtel (WBA-Super, WBC und IBF) in der Hand hält.