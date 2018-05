Salzburger Forscher: Hightech für „dunkle“ Augen

Zwei Salzburger Wissenschafter tüfteln jetzt an einer neuen Methode, um derartige „dunkle Flecken“ präziser zu orten und so eine schnellere Therapie zu ermöglichen. „Im Zuge der Leseforschung bin ich auf die Idee gekommen“, erklärt Michael Leitner (36), studierter Psychologe und nun Postdoc am Zentrum für Neurokognitive Forschung an der Nawi. Die Grundidee: Ähnlich wie bei den Readerscans, wo mittels Tracking-Technologie das Auge „gescannt“ und somit die Blickrichtung analysiert wird, kann dies auch bei Sehbeeinträchtigungen angewandt werden. „Mit Hilfe einer speziellen 3D-Brille“, schildert Projektleiter Stefan Hawelka (39). „Wir sind überzeugt, die etablierte, zwar funktionierende wenn auch veraltete Diagnostik, damit deutlich zu verbessern.“ Ziel ist ein mobiles Gerät, mit dem die Patienten allerorts unkompliziert behandelt werden können.