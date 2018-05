Saudi-Kronprinz ließ heuer 48 Enthauptungen zu

Kronprinz Mohammad bin Salman (32) stellt sich gerne als Reformer dar: So dürfen Frauen erstmals in der Geschichte des Landes Fußballspiele besuchen und Auto fahren, nach 35 Jahren Unterbrechung werden auch wieder Kinofilme gezeigt. Im März stellte er in Aussicht, die Verhüllungspflicht lockern zu wollen.