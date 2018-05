Die Postmusik marschierte durch Salzburg

Was für ein imposantes Bild auf dem Salzburger Kapitelplatz: 600 Musiker gaben gemeinsam Stücke wieder und begeisterten die Zuschauer. Die Landeshymne, natürlich der Rainermarsch und sogar Whitney Houstons „One Moment in Time“, gesungen von Astrid Hinterberger-Stumpfl, wurden gespielt. Es war der Schlussakt des Festmarsches der Postmusik Salzburg am vergangenen Wochenende zum 80-jährigen Jubiläum. „Es war einfach großartig und die Stimmung vor dem Dom eine ganz besondere“, sagt Obmann Walter Blachfellner, der seinem Kapellmeister Franz Milacher Rosen streut: „Das war eine unglaublich tolle Leistung. Es ist extrem schwer, so viele Musiker zu dirigieren, ohne das es vorher im Gesamten geprobt wurde.“

Die Kapellen marschierten zuvor im Festzug vom Mirabellgarten über die Staatsbrücke in Richtung Dom. Begleitet wurden sie von der Bürgergarde der Stadt und den Werfener Struberschützen. Insgesamt waren 14 Musikkapellen mit dabei. In allen Gruppen ist zumindest ein Postmusiker vertreten. Es war der zweite Teil der Feierlichkeiten im heurigen Jahr. Ein Benefizkonzert fand bereits statt. Höhepunkt wird der Auftritt des Ensembles am 10. November im großen Festspielhaus. Blachfellner: „Eine echte Herausforderung!“