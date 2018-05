Burschen trieben es zu bunt

Dass nach dem Maibaum-Aufstellen nicht alle gleich nach Hause gehen, ist ebenso verständlich wie altbekannt. Auch dass dabei im Übermut so mancher Streich ausgeheckt wird, verwundert vor allem im vielzitierten ländlichen Raum nicht. Daher hatten Polizisten im Waldviertel bald eine heiße Spur, als am 1. Mai in der Früh Anzeigen wegen beschmierter Verkehrszeichen einlangten. Die unerwünschten Farbmarkierungen zogen sich über die Bundesstraße 119 sowie den Kreisverkehr in Weitra.