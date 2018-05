Heißer Frühling: Wespen und Borkenkäfer kommen!

Zwei Wespenarten sind echte „Lästwanzen“

Bundesweit gibt es übrigens 10.000 Wespenarten, davon sind 100 Faltenwespen. 20 dieser Faltenwespenarten leben in Nestern. Bei uns in Oberösterreich treten vorwiegend zwei Wespenarten als besondere „Lästwanzen“ in Erscheinung: die deutsche und die gemeine Vespula.