760.000 € Schuldennachlass für Automatenbetreiber

Bis zu 70 Prozent beglichen

Nach langwierigen Verhandlungen zu den Steuerschulden wurde den Betreibern ein außergerichtlicher Vergleich angeboten. Je nach Gemeinde wurden nun zwischen 50 und 70 Prozent der ausstehenden Abgaben beglichen. Exakt 760.696,75 Euro an Schulden wurden dafür nachgelassen. Das SPÖ-geführte steirische Finanzressort begründete den Steuernachlass damit, dass es zu riskant gewesen wäre, auf eine höhere Quote in einem zu führenden Insolvenzverfahren zu spekulieren.