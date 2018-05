Cesar Sampson: „Ich bin kein Patriot“

Mit ESC-Erfahrung kann Cesar Sampson bereits punkten, war Sampson ja bereits zwei Mal im Baground der Sangesveranstaltung dabei. Zum ersten Mal wird der Linzer jedoch selbst auf der Bühne performen und für Österreich um den Sieg kämpfen. Als Patriot sieht sich der Musiker jedoch nicht, wie er zugibt. „Ich bin kein Patriot. Aber ich fühle mich natürlich verbunden mit den Mitmenschen, mit denen ich aufgewachsen bin und mit dem Vibe, der in meinem Heimatland herrscht. Ich finde es allein deshalb spannend, weil ich nicht immer mit dem Gefühl aufgewachsen bin: Du bist ein Teil von uns. Manche haben das anders gesehen. Insofern finde ich es spannend, was es mit mir macht, dass ich jetzt einmal in dieser Situation bin. Das ist wie Klassensprecher sein - das weckt ein anderes Gefühl von Verantwortung. Man soll nicht immer nur alles für sich machen.“