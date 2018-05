Okkervil River: „Musik kann Dinge verändern“

Das mit der positiven Stimmung ist eben Ansichtssache, weiß der Künstler, optisch derzeit an John Lennon erinnernd. „Meine Vorstellung von Zufriedenheit deckt sich nicht unbedingt mit der von vielen anderen Menschen. Wir können nicht so tun, als wäre die Welt fair und als gebe es keinen Tod und keine Krankheit. Für mich bedeutet Zufriedenheit nicht, so zu tun, als gebe es das alles nicht. Zufriedenheit bedeutet für mich, glücklich zu sein, obwohl es diese Dinge gibt. Ich versuche, dem Hörer Gründe zu geben, in dieser alles anderen als gerechten und immer schönen Welt glücklich zu sein.“ Nachdem der Vorgänger „Away“ beinahe ein Solo-Album geworden wäre, hat Sheff nun wieder eine Band. „Wenn etwas nicht mehr so läuft, wie man es sich vorstellt, muss man reinen Tisch schaffen“, erklärte der Amerikaner seinen Entschluss, neue Mitmusiker zu suchen. „Wenn ich ‘Rainbow Rain‘ höre, höre ich einen Haufen glücklicher Musiker.“