Kultsänger Steve Winwood feiert 70. Geburtstag

In den frühen 80ern zog er nach New York, später nach Nashville. Erst die poppige Soul-Platte „Back In The High Life“ wurde wieder ein Hit und verkaufte sich millionenfach, gefolgt vom 1988er Album „Roll With It“, das sich an die Spitze der amerikanischen Charts setzte. Eine angenehme Überraschung für Winwood, der gerade in einer Midlife-Krise steckte und laut „Express“ bereits mit dem Gedanken gespielt hatte, seine Karriere aufzugeben: „Ungefähr so wie - hört ein Fußballspieler auf, wenn er gerade die Nase vorne hat, oder fängt er wieder in der unteren Liga an?“