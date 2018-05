Forscher: Krebs hinterlässt Narben auf Erbgut

Die Wissenschaftler ließen sie nun im Labor entstehen. Sie zerstörten in menschlichen Zellen verschiedene Gene, die für die DNA-Reparatur wichtig sind, und schufen somit die perfekten Ausgangsbedingungen für diese, sozusagen eine „kriminelle Karriere“ als Krebszellen einzuschlagen. Sie ließen die Zellen einen Monat lang wachsen und untersuchten danach ihr Genom. Dort fanden die Forscher jene Narben-Muster, die sie auch in Krebszellen von Patienten gesehen hatten, und konnten somit die Existenz und Entstehung von solchen Mutationssignaturen dokumentieren sowie direkt mit der Krebsentstehung in Verbindung bringen.