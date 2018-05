FC Bayern & Japans Verband machen gemeinsame Sache

Der FC Bayern arbeitet künftig mit dem japanischen Fußballverband (JFA) zusammen. Dies teilten die Münchner am Montag mit. Im Rahmen der Kooperation will der deutsche Dauermeister Trainer für Workshops und Schulungen nach Japan schicken. Im Gegenzug sollen die japanischen Verbandstrainer die Möglichkeit bekommen, in München an der Trainer-Ausbildung des Vereins teilzunehmen.