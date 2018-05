Startschuss des Leserforums zum Mercosur-Pakt

Das umstrittene Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur wird in diesen Tagen vielerorts debattiert, so auch in unseren Foren. Grund genug, dass wir unseren Leserinnen und Lesern nun in einem eigenen Forum die Diskussion rund um diesen Pakt ermöglichen wollen! Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen.